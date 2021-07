Ponte di Romagnano, Fdi accusa di inerzia il ministro

"Il ponte di Romagnano non deve essere il ponte della vergogna ma il simbolo di un'Italia che vuole ripartire". Lo ha detto Andrea Delmastro, parlamentare di Fratelli d'Italia, presente a una conferenza stampa sulla sponda del Sesia. Delmastro ha annunciato l'intervento presso il ministero dei Trasporti per evitare "palleggi di burocrazia" e cercare di dare risposte concrete ai cittadini, recuperando il tempo perso per la ricostruzione. Era presente all'incontro anche Carlo Riva Vercellotti, presidente della commissione Bilancio in consiglio regionale. "Siamo qui anche perché riteniamo inaccettabile che non vi sia un piano di recupero di queste settimane perse... riteniamo gravissimo come un ministro non abbia ancora detto nulla in merito - ha dichiarato Riva Vercellotti - Se le scadenze non saranno rispettate saremo pronti con nuove iniziative anche più eclatanti".