Più fondi per i Centri per le famiglie

Un milione di euro in più per i 45 Centri per le famiglie piemontesi. E’ aumentata la dotazione ministeriale dedicata alla Regione Piemonte sul riparto dei fondi. Se lo scorso anno ammontavano a 861mila e 600 euro, quest’anno, a causa delle necessità procurate dall’emergenza Covid19, ammontano a 1.841.701,95. Con una parte di queste risorse verranno finanziati anche il Call center mamma-bambino del Volontariato Vincenziano del Comune di Torino e il sostegno per le adozioni di minori sopra i 12 anni o con disabilità.

A ogni Centro piemontese arriveranno svariate decine di migliaia di euro, anche se la ripartizione esatta è ancora allo studio dei tecnici.

Il 10 per cento della cifra destinata ai vari centri sarà devoluto a progetti per promuovere e favorire i giochi «tradizionali» piuttosto che i videogames, che in taluni casi creano veri e propri fenomeni di dipendenza.

I Centri per le famiglie sono servizi istituiti dalla Regione per affiancare le famiglie nel loro ruolo educativo, sociale e di cura, in tutti i passaggi evolutivi del ciclo di vita, sostenendo, in particolare, la genitorialità a fronte di eventi critici inaspettati.

I Centri per le famiglie sono realizzati dai Comuni, in raccordo con i consultori familiari, con lo scopo di fornire informazioni e favorire iniziative sociali di mutuo aiuto, in collegamento e raccordo con gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali. Le strutture forniscono informazioni, consulenza e servizi, per sostenere le famiglie, sia nella formulazione del proprio fabbisogno, sia nella ricerca della risposta più adeguata, attraverso la rete dei servizi territoriali.



A questo link, nel dettaglio, i 45 Centri per le famiglie presenti in Piemonte:

https://www.regione.piemonte. it/web/sites/default/files/ media/documenti/2021-07/ indirizzi_centri_per_le_ famiglie_aggiornato.xls