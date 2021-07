Distretti del Commercio: il progetto di Vercelli è tra i vincitori

E’ stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, l’elenco dei progetti che hanno ottenuto un contributo per la futura istituzione dei Distretti del Commercio: il progetto presentato dalla Città di Vercelli è tra i vincitori ed otterrà il sostegno della Regione.

“E’ un’opportunità reale per il territorio – dice il sindaco Andrea Corsaro – il Distretto è un sistema strutturato ed organizzato territorialmente per promuovere la ripresa del commercio e delle attività che, grazie ad un lavoro in sinergia, unisce le forze per un obbiettivo comune di rilancio del territorio”. I Distretti del Commercio sono modelli innovativi di sviluppo del settore commerciale, possono essere a polarità diffusa, cioè a rilevanza intercomunale, oppure a polarità urbana, come nel caso di Vercelli, in cui riguardano le attività commerciali della città. Lo scopo è sostenere e rilanciare il commercio con strategie comuni di sviluppo economico e di risposta a necessità in particolari momenti di emergenze economiche e sociali, quali, ad esempio, l’attuale emergenza Covid-19. “E’ un ottimo risultato, una tappa fondamentale per i commercianti - spiega l’assessore Mimmo Sabatino - speriamo possa essere di buon auspicio per la ripresa delle attività. Gli esercizi commerciali cittadini lavoreranno insieme alla realizzazione del progetto che è stato presentato grazie anche al supporto di Ascom, che ha partecipato intensamente ai lavori”.