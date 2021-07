Vercelli: festa dei saldi per due giorni

Due giorni di “Festa dei saldi” con shopping nei negozi e negli stand allestiti all’aperto: sarà una boccata d’aria per i commercianti e un’occasione per i cittadini per fare acquisti sia all’interno che all’esterno. L’iniziativa è in programma domani, sabato 3 e domenica 4 luglio.

Approfondimento sul numero de La Sesia in edicola venerdì 2 luglio