Vercelli: centro storico "sorvegliato speciale"

I residenti del centro storico passano notti insonni tra schiamazzi e urla, si lamentano per la sporcizia abbandonata e gli atti vandalici. Ma segnalano problemi anche baristi e ristoratori che non riescono a lavorare bene. La “movida” vercellese fa ancora discutere: colpa dell’eccesso e dell’inciviltà. I giovani, dopo la riapertura e l’abolizione del coprifuoco, sono contenti di poter uscire senza più dover controllare l’orologio e per la socialità ritrovata, ma alcuni eccedono, troppo. Infatti lo scorso weekend sono state controllate circa 70 persone e disposte 11 sanzioni amministrative per violazioni del regolamento di polizia urbana (con multe fino a 3 mila euro). Così i servizi coordinati interforze proseguiranno anche questo fine settimana.





