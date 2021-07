Alby Dalmasso: la "sua" onlus compie cinque anni

"Oggi la nostra Onlus compie i primi cinque anni. Cinque anni da quando abbiamo cercato di migliorare la vita delle persone che ci circondano e che hanno più bisogno. Cinque anni da quando abbiamo promesso ad Alby che no, #NonFiniraiMai”. Questo il post su Facebook pubblicato dalla Alberto Dalmasso Onlus, l’associazione in ricordo del giornalista de La Sesia morto il 3 aprile 2016, per il suo quinto anniversario dalla nascita.

Approfondimento sul numero de La Sesia in edicola venerdì 2 luglio