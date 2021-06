Vercelli, corso Avogadro: via i lavori sulla Vercelli-Casale

hanno preso il via oggi, mercoledì 30 giugno, i lavori per costituire un itinerario alternativo dopo la chiusura del cavalcaferrovia di corso Avogadro di Quaregna.

Il percorso individuato dal Comune di Vercelli, che nel frattempo sta portando avanti l'iter per la demolizione del cavalcaferrovia, interesserà le vie Tavallini, Chias e Testi, per il collegamento delle quali si rende necessario realizzare un attraversamento ferroviario sulla linea Vercelli-Casale Monferrato.

I lavori dovrebbero terminare a metà agosto. Al fine di tutelare la sicurezza stradale, sono stati adottati alcuni temporanei provvedimenti in materia di viabilità: dal 30 giugno e sino al termine dei lavori sono perciò temporaneamente vietate la sosta con rimozione forzata e la circolazione in via Testi, ambo i lati del tratto tra i civici 102-104; via Tavallini e via Chiais, rispettivamente nei tratti fiancheggianti il “Palace Hotel”. Sarà comunque garantito il libero accesso alle pertinenze dell’hotel e alle abitazioni private.