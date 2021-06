Confesercenti Vercelli: Grazia Miriam Leone è il nuovo presidente

Grazia Miriam Leone è il nuovo presidente di Confesercenti di Vercelli per il quadriennio 2021-2025.

Ad eleggerla l’assemblea elettiva convocata il 28 giugno, in parte in presenza e in parte in remoto a causa delle restrizioni Covid. Miriam Leone succede a Gian Mario Ferraris, già alla guida dell’associazione dal 2013 e che lascia la massima carica alla scadenza dei due mandati, rimanendo comunque all’interno della presidenza. Nel suo discorso di ringraziamento la presidente Leone ha voluto sottolineare il grande lavoro svolto dal presidente uscente, Gian Mario Ferraris, in particolare negli ultimi difficili mesi della pandemia “dimostrando con i fatti - ha dichiarato la neo presidente - l’autorevolezza di Confesercenti nei confronti dei soci e delle istituzioni come punto di riferimento quotidiano in grado di rispondere con proposte e soluzioni ai problemi delle piccole e medie imprese del commercio, turismo e servizi”.

“Ho accolto con grande emozione la proposta di candidatura - prosegue Miriam Leone - accettando questo importante ruolo con la ferma volontà di non disperdere i frutti dell’impegno profuso in tanti anni. Il sostegno ai colleghi tramite tutti i canali mediante i quali rappresentare le istanze del mondo del commercio e del turismo dovrà continuare a tradursi in azioni coordinate ed incisive, rendendo l’associazione un soggetto sempre più capace di interloquire in modo costruttivo con le istituzioni e le altre associazioni. Nel mio nuovo ruolo farò tesoro della mia personale esperienza maturata nei lunghi anni di permanenza attiva all’interno di Confesercenti. La nostra vera forza risiede nell’attività dei singoli colleghi e pertanto è solamente attraverso la loro partecipazione attiva e costante che possiamo sperare di vedere realizzati i nostri progetti futuri. Con questo obiettivo, rinnovo a tutti l’invito a sostenere Confesercenti, per un’associazione sempre più rappresentativa e forte”, conclude.

L’Assemblea ha provveduto anche alla nomina dei due vicepresidenti, Antonio Gobbato e Teresa Marcon, e degli altri componenti il gruppo dirigente: Gian Mario Ferraris, Luca Impellizzeri, Gaetano Belli, Germana Fiorentino, Luigi Angilè, Rosalba Cè, Sabrina Duò, Paolino Loiacono, Cinzia Rosso, Daniela Straniero.