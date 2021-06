Alpini, Vercelli: la sede di Porta Torino a disposizione per i tamponi

Gli Alpini vercellesi scendono in campo mettendo a disposizione la sede di Porta Torino per effettuare i tamponi a chi si prenota in farmacia.

Nel pomeriggio di martedì 29 aprile è avvenuto l’incontro con i rappresentati dell’Azienda farmaceutica municipalizzata (Afm) nella sede di Porta Torino, in modo da mettere a punto le ultime questioni logistiche. “C’è stata la richiesta da parte delle farmacie comunali per effettuare i tamponi alla cittadinanza, visto l’alto numero di prenotazioni dovute alle partenze e ai matrimoni - ha spiegato Pietro Gallione, capo gruppo degli Alpini di Porta Torino - Al momento questa iniziativa durerà per tutto il mese di luglio ma la situazione è in divenire”.

All’incontro hanno preso parte il presidente degli Alpini di Vercelli Piero Medri, Gianni Marino vicepresidente del consiglio comunale, Enrico Gastaldi presidente di Afm, la dottoressa Laura Barasolo (Afm), Luisella Garberi, infermiera professionale che effettuerà i tamponi, e lo stesso Gallione. I cittadini potranno quindi prenotarsi in farmacia per poi effettuare i tamponi nella sede degli Alpini di Porta Torino. Il servizio sarà attivo da martedì a venerdì dalle 16 alle 19 e il sabato dalla 8 alle 13.