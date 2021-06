Incendio al Sant’Andrea: vigili del fuoco al lavoro

Incendio questa sera, martedì 29 giugno, intorno alle 22.15, alla basilica Sant'Andrea. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che sono al lavoro per contenere le fiamme. Del fumo esce da una finestra della basilica: gli operatori stanno facendo evacuare le suore che si trovavano all'interno. Al momento non sembra che ci sia nessuno in pericolo.

AGGIORNAMENTO

L'incendio sembra essersi propagato dalla sagrestia e il fumo ha poi raggiunto i piani superiori. Arrivano anche conferme, fortunatamente, che tutte le suore sono state fatte evacuare e che nessuna ha riscontrato gravi problematiche.

La struttura non dovrebbe aver avuto danni rilevanti.