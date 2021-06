Piemonte: gli over 60 si possono vaccinare senza prenotazione

Da oggi, lunedì 28 giugno, tutti i cittadini con più di 60 anni che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale potranno essere vaccinati con accesso diretto e senza obbligo di preadesione in 70 hub del Piemonte.

Nella nostra provincia sarà possibile vaccinarsi senza prenotazione, semplicemente presentandosi dalle 10 alle 12, dal lunedì al venerdì, in Santa Chiara a Vercelli e al teatro della Pro Loco a Borgosesia. Si ricorda anche che su www.ilPiemontetivaccina.it gli ove r60 che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale possono farlo scegliendo anche il tipo di vaccino che verrà loro somministrato. Con queste due iniziative la Regione punta a convincere i circa 208.000 over 60 (su una popolazione di riferimento di 1,4 milioni) che in Piemonte non hanno ancora manifestato la volontà di essere vaccinati e che costituiscono una assoluta priorità, perché rappresentano la fascia d’età più esposta alle conseguenze gravi del Covid.