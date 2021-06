Vercelli: "Vandali in azione anche durante la settimana"

"Ecco gli ennesimi atti vandalici avvenuti alle ore 00,10 circa di giovedì notte in piazza Levi e via Verdi a Vercelli. Sono intervenuti i carabinieri ed hanno identificato un soggetto ed ora stanno cercando gli altri in giro per la città. Andrò a sporgere denuncia per gli ennesimi danni che ho subito alle mie fioriere di fronte a casa". E' una delle tante segnalazioni ricevute dai nostri lettori sui danni commessi dai vandali nel centro storico della città. "Le mie telecamere hanno registrato tutto. Il filmato è stato visionato anche dai carabinieri intervenuti", specifica il vercellese. (guarda qui il video)

Un'altra lettrice lamenta: "Questa mattina il centro storico è in condizioni pietose...la città è in ginocchio. Un vespasiano a cielo aperto: povera Vercelli! Non si può passeggiare: cattivi odori, urina ovunque, deiezioni canine, vomito e non dico altro. L'indifferenza di molti mi addolora sempre".

Altre fotografie arrivano da via San Michele: "E questo avviene durante la settimana... immaginatevi venerdì e sabato sera", commenta l'autrice degli scatti.

Intanto (leggi qui) il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Francesco Garsia, ha deciso di rafforzare la vigilanza notturna nelle aree della "movida".