Via Trino: svolta vietata... per pochi

L’ultimo incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato 19 giugno, quando un’auto si è scontrata con uno scooter e una persona è finita in ospedale.

L’incrocio che da corso Abbiate immette in via Trino continua a far discutere: lì vige l’obbligo della svolta a destra, come chiaramente segnalato dal cartello stradale. Ma la maggior parte degli automobilisti (e dei motociclisti) continua imperterrita a svoltare a sinistra, creando situazioni pericolose in una zona dove è presente anche una scuola (la media Verga).

