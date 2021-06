Vercellese: gli over 60 potranno vaccinarsi senza prenotazione

Gli over 60 vercellesi potranno vaccinarsi senza prenotazione. Intanto nel fine settimana si registra il tutto esaurito per le serate dedicate ai ragazzi, che verranno replicate.

Sono due delle novità comunicate dall'Asl Vercelli, che ha adottato il modello “priority vax” per gli over 60 che ogni giorno, dal lunedì alla domenica, potranno vaccinarsi senza prenotazione presentandosi dalle 10 alle 12 ai centri vaccinali di Santa Chiara a Vercelli e del Teatro Pro Loco di Borgosesia. Il servizio sarà attivato dal prossimo 28 giugno. "Abbiamo immediatamente accolto l’invito della Regione Piemonte per agevolare ulteriormente l’immunizzazione dei soggetti con più di 60 anni che statisticamente corrono i maggiori rischi in caso di contagio – spiega il direttore generale dell’Asl Vercelli, Eva Colombo - È molto importante che le persone in questa fascia d’età colgano al più presto questa possibilità, contribuendo ad accelerare il percorso verso l’immunità di gregge. Raggiungere tutti gli over 60 che ancora non si sono vaccinati è uno sforzo comune molto importante che vede impegnati tutti assieme Asl, Enti locali, medici di base e associazioni di volontariato per raggiungere le singole persone ancora non coinvolte".

Intanto le serate vaccinali rivolte ai giovani programmate nel fine settimana al Globo di Borgo Vercelli, al Teatro Civico di Varallo e alla Sala Sterna di Quarona fanno segnare il tutto esaurito. "L’iniziativa nata da uno spunto del presidente della Commissione Sanità della Regione Piemonte Alessandro Stecco ha avuto un tale successo che nelle prossime settimane sarà replicata anche in altre città del Vercellese e della Valsesia - annuncia Colombo - Il riscontro positivo è stato agevolato dalla disponibilità delle amministrazioni locali e dei sindaci di Varallo e Quarona, che hanno favorito la diffusione dell’importanza della campagna vaccinale tra i ragazzi, inserendo le serate all’interno di manifestazioni musicali di richiamo e contribuendo in prima persona le prenotazioni degli under 30".



Nel fine settimana del 26 e 27 giugno saranno somministrati ai ragazzi circa mille vaccini Pfizer o Moderna, dalle 17 fino alle 21. I sindaci Eraldo Botta e Francesco Pietrasanta e accoglieranno i consiglieri regionali Alessandro Stecco e Angelo Dago, il direttore generale dell’Asl Eva Colombo sabato 26 alle 17 a Varallo, e successivamente a Quarona, per inaugurare la sessione vaccinale. La campagna dell’Asl Vercelli ha ormai superato le 130mila dosi somministrate e in questi ultimi giorni, oltre all’inoculazione dei vaccini, si sta lavorando ad una attenta attività di sensibilizzazione per intercettare le singole persone che ancora non si sono prenotate.