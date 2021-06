Vercelli, movida: rafforzata la vigilanza notturna nei fine settimana

Si è svolta, nella mattinata di oggi, mercoledì 23 giugno, in Prefettura, una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Francesco Garsia, per condividere linee d’azione in merito alle problematiche della movida notturna a Vercelli.

"Nel corso dell’incontro, d’intesa con il sindaco è stato concordato di effettuare ulteriori coordinati servizi di vigilanza e controllo da parte delle Forze di Polizia, con il concorso della Polizia Locale, nelle aree interessate dal fenomeno, durante le ore serali e notturne dei fine settimana, al fine di prevenire e/o contrastare eventuali episodi di disturbo alla quiete pubblica, intemperanze e comportamenti dannosi per il decoro urbano - spiegano dalla Prefettura - E’ stata, inoltre, evidenziata l’utilità del sistema di videosorveglianza nell’attività di contrasto alle condotte illegali".