Ente Nazionale Risi protagonista su Gambero Rosso Channel venerdì 25

Continuano le azioni della campagna “Nutri la tua voglia di riso”, progetto di comunicazione del riso italiano realizzato dall’Ente Nazionale Risi.

Dopo la presenza sulla televisione nazionale, nelle trasmissioni “Detto fatto” e “E’ sempre mezzogiorno”, e la registrazione di “Sapori & profumi”, per il circuito di Class Tv, gli appuntamenti televisivi continuano con la programmazione delle due puntate realizzate per il canale Gambero Rosso, nell’ambito della trasmissione “Giorgione – orto e cucina”. Le trasmissioni sono state registrate nel vercellese e nel Centro Ricerche sul Riso dell’Ente Nazionale Risi. Il presidente, Paolo Carrà, ed il personale dell’Ente hanno avuto modo di illustrare la coltivazione del riso, l’innovazione tecnica presente nel settore e la gestione irrigua delle risaie. La prima puntata, visibile sui canali 132 e 412 di Sky, andrà in onda venerdì 25 giugno alle ore 12 ed alle ore 21,30. Da parte sua Giorgio Barchiesi, più noto come “Giorgione”, ha proposto la preparazione di quattro piatti a base di riso italiano, dal risotto al dolce. La seconda puntata andrà in onda il 2 luglio.