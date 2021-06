Via Colombo, si ribalta un motocarro: una persona ferita

Stamattina, martedì 22 giugno, verso le 9,30 in via Aristide Colombo a Vercelli, una squadra di Vigili del fuoco del Comando di Vercelli è intervenuta a seguito di un incidente stradale. Un motocarro a 3 ruote si è ribaltato e una persona è rimasta incastrata all'interno. Gli operatori, in collaborazione con il personale sanitario del 118, hanno proceduto ad estrarre il ferito e messo in sicurezza lo scenario. La persona ferita è stata trasportata all'ospedale. Presente sul luogo dell'incidente anche la Polizia Locale.