Vercelli: prestigioso riconoscimento per l'Ordine dei medici

L’Ordine dei Medici e Odontoiatri della provincia di Vercelli è stato insignito del riconoscimento “Amico di Melvin Jones” da parte del Lions Club di Vercelli.

Prestigioso riconoscimento per l’Ordine: sabato 19 giugno, in occasione dei sessanta anni del service e del passaggio della campana alla presenza del governatore del distretto Italia, svoltosi al Regina Palace Hotel di Stresa, il presidente dell’Ordine dei Medici Germano Giordano, in rappresentanza di tutti i colleghi, è stato nominato “Amico di Melvin Jones” fondatore del Lions Club Internazionale. Il dottor Giordano è stato quindi inserito nella lista delle persone che fanno parte del programma Lcif creato per far fronte ai bisogni umanitari di ogni parte del mondo come, per esempio, la prevenzione della cecità da fiume o campagne di sensibilizzazione rivolte ai ragazzi contro le droghe.

"Ho ritirato il riconoscimento - commenta il dottor Giordano - ringraziando per l’attenzione che il Lions ha dimostrato e ho ricordato i tre colleghi che sono morti durante l’emergenza legata alla pandemia Covid Luciano Bellan, Franco Barillà e Giovanni Canavero. Tengo a precisare che il premio è per tutti i medici ospedalieri, di famiglia, e liberi professionisti che hanno dimostrato, coesione e appartenenza alla professione stessa onorando il ruolo di medico in questa difficile pandemia".