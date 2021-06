I 35 anni della Fondazione ricerca sul cancro

La Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro onlus ha raggiunto il traguardo dei 35 anni di attività. Per ricordare questo anniversario, il Consiglio regionale ha rinnovato il suo supporto promuovendo l’esposizione di uno striscione commemorativo, sulla facciata del Palazzo della Giunta, in piazza Castello. Un segno per richiamare l’impegno dell’Istituto di Candiolo sul territorio e per ringraziare la comunità per il sostegno fornito in questi anni per rendere il cancro una malattia sempre più curabile.