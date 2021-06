Leonardo ritorna a Pavia grazie a Riso Scotti

Sembra molto di più; in realtà è passato un anno e mezzo da quando l’Assessorato alla Cultura del Comune di Pavia scoprì la statua gigante di Leonardo e la espose in Città durante le celebrazioni leonardesche e la mostra “Looking for Monna Lisa”.

In mezzo ci sono stati 18 mesi di Covid, che hanno dilatato e forse cambiato il tempo, lasciandoci una gran voglia di … rinascimento. Ed allora, ecco che torna: Leonardo è di nuovo a Pavia, questa volta per non lasciarla più. Domenica 20 giugno sarà esposta davanti al Castello Visconteo: tutti potranno transitare e scattare un selfie, simbolo proprio di questo desiderio di ripartire, rinascere, ritrovarsi e andare oltre. La sera di domenica, alle 21.30, sempre al Castello, la rassegna “Cinema sotto le Stelle” proporrà una proiezione speciale, dedicata a Leonardo e al suo genio: "Una notte al Louvre: Leonardo da Vinci", un viaggio che porta lo spettatore a passeggiare virtualmente nelle sale del Louvre, alla scoperta di opere che hanno registrato milioni di visite, e che mirano a conquistare sempre nuovi estimatori.

"Riso Scotti riporta Leonardo a Pavia e ne fa il simbolo del suo processo di economia circolare e sostenibilità di filiera - spiegano dall'azienda pavese - Riso Scotti, che rappresenta il tassello della lavorazione, trasformazione e commercializzazione nella filiera del riso, ha scelto un percorso di 'sostenibilità partecipata' insieme a tutti gli attori della filiera, consumatori compresi: tutti uniti da un comune modo di sentire e di operare. In questo cammino, si è ispirata al genio di Leonardo da Vinci, così presente nelle terre del riso con il suo insostituibile lavoro sull’acqua e i canali. Oggi, intende tributare al suo genio la capacità di guardare alle leggi di Natura, tradurle in Innovazione e regalarci il Progresso".

Nei giardini del polo industriale di Bivio Vela, si potrà visitare la statua gigante raffigurante il volto senile di Leonardo, opera degli scultori Francioni e Mastromarino. Dal 22 giugno prossimo, infatti, verrà installata permanentemente nel parco del quartier generale della Riso Scotti: sarà un simbolo forte, uno sprone che saprà ispirare il pensiero, determinare le scelte e guidare le azioni per un futuro in equilibrio tra progresso e tradizione.