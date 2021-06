Vercelli: "pasticcio" del sistema regionale, problemi per le vaccinazioni

"Mi sono presentata alle 8,50 in Santa Chiara per l'appuntamento di richiamo vaccinale, e insieme a me una sessantina di persone: abbiamo trovato tutto chiuso. Verso le 9,15, quando ho visto che non arrivava nessuno, ho chiamato l'Asl e mi è stato spiegato che l'appuntamento era stato spostato a domenica 20. Peccato che nessuno di noi avesse ricevuto l'avviso". A parlare, a nome delle persone che stamattina sono incorse in questo pasticcio burocratico, è una cittadina.

Prosegue la donna: "Quando abbiamo saputo che il nostro appuntamento era stato spostato, ho verificato i miei sms e quelli delle persone che erano lì; metà di loro non avevano ricevuto nulla, come accaduto a me, all'altra metà effettivamente era arrivata una notifica di spostamento, ma subito dopo avevano ricevuto un secondo messaggio che la annullava e confermava la data di oggi". A quanto risulta, c'è stato un problema dovuto all'annullamento di AstraZeneca e alla sua sostituzione con una dose di richiamo di Pfizer e Moderna. "Alle persone presenti è stato suggerito di recarsi al Globo - fa sapere la vercellese - Peccato che molti dei presenti non avessero l'auto, e quelli che sono andati al Globo stanno tornando perchè hanno detto loro che là non possono vaccinarli".

C'è da precisare una cosa: l'Asl Vercelli non c'entra nulla, il problema parrebbe derivare da un disservizio del sistema informatico regionale. "Stiamo verificando quanto accaduto a Santa Chiara e le persone in coda ci segnalano di aver ricevuto un primo messaggio che spostava l'appuntamento di oggi ed un secondo messaggio che lo confermava, quindi si sono presentate - spiega Virginia Silano, responsabile del Sisp - Abbiamo inviato una squadra che conferma l'accaduto e fra poco avrà finito di vaccinare tutti i presenti. Le altre persone spostate (circa 70), non hanno ricevuto il doppio messaggio". Prosegue la dottoressa Silano: "Mi ha chiamato il Csi (che gestisce il sistema informatico piemontese) per spiegare quanto accaduto, e mi hanno detto che i messaggi di spostamento sono stati impostati dal Csi in modo da arrivare subito ai soggetti e, infatti, sono arrivati tutti. Erano però rimasti "in memoria" i messaggi di conferma appuntamento che usualmente arrivano 24 ore prima, e son partiti anche questi, ma non a tutti - evidenzia - Il Csi segnala che da oggi questo non succederà più, ma tuttavia ho chiesto di chiamare direttamente le 32 persone spostate domani e quelle a cui è stato differito l'appuntamento nei prossimi giorni a Santhià, per confermare gli spostamenti. Mi dicono che ieri la stessa cosa sia successa a Novara".