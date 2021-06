Vercelli: raccolta alimentare Cri all'ipermercato Carrefour

Una raccolta alimentare, organizzata dal Comitato Cri regionale del Piemonte a cui parteciperà anche il gruppo di Vercelli. Sabato 26 giugno, all'ipermercato Carrefour i volontari chiederanno ai clienti del supermercato di contribuire all’iniziativa benefica attraverso l’acquisto di prodotti non deperibili come pasta, riso, pelati, tonno, biscotti e alimenti per l’infanzia. Questi verranno raccolti dalle 8.30 alle 19.30. Il tutto verrà quindi distribuito alle persone che Croce rossa Comitato di Vercelli giornalmente assiste.

“Ormai da molti anni – spiegano dal Comitato di Vercelli - il servizio di “distribuzione viveri” alle persone in difficoltà rientra tra le importanti attività socio-assistenziali della Cri, a dimostrazione che l'associazione non è soltanto soccorso in ambulanza, ma molto di più”.

Inoltre, "Il Comitato di Vercelli ringrazia l’ipermercato Carrefour Tangeziale ovest, nelle persone del direttore Luigi De Cicco, del capo reparto Carlo Manzato e del responsabile Stefano Picco, che ha accolto l’iniziativa con entusiasmo e ha concesso ai volontari uno spazio in galleria”.