Vercelli: mezzo milione per "rifare il look" a 30 strade

Mezzo milione di euro per rifare il look a 30 strade della città: è in fase di approvazione da parte dalla Giunta di Vercelli il Piano Asfalti 2021, ispirato a criteri di sicurezza, benessere dei cittadini e salvaguardia dell’ambiente.

Il primo lotto di interventi prevede lavori su diversi tratti stradali, finanziati mediante con mutuo acceso presso la Cassa Depositi e Prestiti: "Interveniamo con questo progetto di manutenzione straordinaria a seguito di un’indagine accurata dello stato della rete viaria condotta dal Settore Sviluppo del Territorio e Opere Pubbliche – spiega il sindaco Andrea Corsaro – che ha evidenziato la necessità di ripristinare le pavimentazioni di alcune vie con un carico di traffico piuttosto rilevante, oltre che di numerose strade particolarmente usurate dei quartieri periferici e del centro cittadino. All’individuazione delle aree su cui intervenire hanno contribuito anche i cittadini, con le segnalazioni fatte pervenire all’Urp, nonché il Comando della Polizia Locale: la sintesi delle segnalazioni e del lavoro di monitoraggio del Comune ci porterà ad un intervento diffuso e capillare che interesserà non solo la sede stradale, ma anche i marciapiedi".

Gli interventi, in base ai singoli casi, prevederanno la scarifica della pavimentazione esistente, il rifacimento del tappeto di usura, il ripristino dello strato superficiale dei marciapiedi, l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'adeguamento della segnaletica stradale. Le vie interessate dal primo lotto di lavori saranno: Via Balbo, Via Dante, Via Carrozzino, Via Spinelli, Via M.Rigazio, Via F.lli Bandiera, Via Righi, Via Borgogna, Via Campora, Viale Volta, Viale Torricelli, Via Canton Biliemme, Corso Avogadro, Via Giolito, Via Trieste, Via Casanova, Via Bicheri, Via Vallotti, Corso Salamano, Via Locati, Corso Prestinari, Frazione Montonero, Via Massaua, Via Cerallo, Via Cadore, Via Testi, Via Gioberti, Via Carducci, Via Bazzi, Viale Aeronautica.

"In questi giorni i cittadini possono già vedere in corso l’asfaltatura di Corso Torino, operazione finanziata nell’ambito dei lavori di realizzazione della pista ciclabile – aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Simion – ed altre strade verranno asfaltate nell’ambito dell’accordo quadro con Asm, tra le quali Corso De Rege, Via Restano e Via Trento". Intanto gli uffici sono al lavoro per l’istruttoria delle pratiche di finanziamento dalla Cassa Depositi e Prestiti, oltre che per la gestione delle procedure di gara pubblica per l’affidamento dei lavori, nonché per la definizione di un secondo lotto di interventi sul bilancio 2021-2023: "A poco a poco con determinazione e visione – conclude il vicesindaco Simion - stiamo cambiando volto a Vercelli, rendendola una città sempre più curata e accogliente". Una convinzione condivisa dal sindaco Andrea Corsaro, che dichiara: “Per amministrare la città di Vercelli è necessario intervenire su programmi puntuali, con l’obiettivo prioritario di migliorare la qualità della vita dei cittadini: asfalti, verde pubblico e illuminazione sono il nostro biglietto da visita e li stiamo migliorando con costanza e impegno.”.