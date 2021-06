Variante Delta: "Tra dieci giorni sapremo se sarà preponderante"

"Quello che sta accadendo in Inghilterra non ci deve allarmare, ma è sicuramente una situazione da monitorare. Ad ora la variante Delta in Italia è abbastanza circoscritta, cosa diversa rispetto ad Oltremanica. Dobbiamo aspettare circa 10 settimane per capire se gradualmente può diventare preponderante anche da noi". Il presidente della Commissione regionale Sanità Alessandro Stecco, cerca di fare luce sulle notizie che rimbalzano sul web di tutto il mondo, alcune catastrofiste, altre quasi negazioniste.

L'intervista sul numero de La Sesia in edicola venerdì 18 giugno