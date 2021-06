Formigliana: "Suo nipote sta morendo", e le ruba oro e contanti

"Voglio raccontare la truffa subita da mia mamma, per mettere in guardia soprattutto le persone anziane contro questi malfattori". A parlare è Gabriella Bresciani, di Formigliana, che racconta: "Nei giorni scorsi ho sporto denuncia ai carabinieri di Casanova Elvo e mi è stato consigliato di divulgare le modalità del raggiro, in modo da far sapere al maggior numero di persone possibile come agiscono i truffatori ed evitare che colpiscano altri".

Con l'inganno infatti, il malintenzionato ha sottratto alla donna oro e contanti.

