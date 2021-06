Le Magic Box contro lo spreco alimentare

Vercelli si è unita alla rete anti spreco di Too Good To Go, l’app

che offre agli esercenti commerciali la possibilità di dare nuovo valore al proprio

invenduto e agli utenti di acquistare alimenti ancora freschi a

un terzo del prezzo originale.

Tramite l’app i negozianti possono vendere le cosiddette Magic Box, sacchetti a

sorpresa contenenti i prodotti rimasti a fine giornata. I consumatori

possono acquistare la propria box di prodotti invenduti a un prezzo conveniente,

unendo il risparmio alla lotta contro lo spreco alimentare.





Ad oggi, già diversi locali in città hanno aderito all’app unendosi alla lotta contro

lo spreco di cibo.

Anche alcune catene della grande distribuzione si sono unite alla lotta della startup contro gli sprechi

alimentari.



Presente in 14 Paesi d’Europa e negli Stati Uniti con 40 milioni di utenti, più di

65 mila negozi aderenti e oltre 76 milioni di Magic Box vendute, Too Good To Go

ha permesso ad oggi di evitare l’emissione di oltre 100 milioni di kg di CO2. In

Italia, Too Good To Go da aprile 2019 è stata lanciata ufficialmente in più di 55

città con 12.000 negozi aderenti, 3.300.000 box vendute e quattro

milioni di utenti registrati.



Per maggiori informazioni: www.toogoodtogo.it