Cinque serate vaccinali per under 30

Cinque serate vaccinali dedicate agli under 30 sono in programma per il fine settimana all’hub della discoteca Il Globo di Borgo Vercelli e a corollario di due manifestazioni musicali a Varallo e a Quarona, in Valsesia.

Le serate vaccinali si svolgeranno alla discoteca Il Globo di Borgo Vercelli sabato 26 e domenica 27, dalle ore 17 fino alle 21; al Teatro civico di Varallo in piazza Vittorio Emanuele II sabato 26 e domenica 27, dalle ore 17 fino alle 21 nell’ambito della “Festa della musica”; a Quarona, sabato 26 dalle ore 17 fino alle 21 nel salone polivalente Sterna in via Lanzio 1B nell’ambito dell’evento “Pop Rock Generation”.

Per la serata di Borgo Vercelli i ragazzi che saranno convocati per vaccinarsi sono esclusivamente coloro che hanno effettuato la preadesione sul portale www.ilpiemontetivaccina.it e che nei prossimi giorni riceveranno l’SMS di convocazione con indirizzo e orario a cui presentarsi. A Varallo saranno vaccinati oltre ai ragazzi, anche persone fino ai 39 anni; oltre alla modalità di preadesione sul portale della Regione, in questa sede potrà essere vaccinato anche chi ha ricevuto la convocazione in un’altra data, comunicandolo al numero 329.4357954. A Quarona, invece, la prenotazione dovrà pervenire tramite WhatsApp al numero 340.2905329, che provvederà poi a inviare un messaggio con l’indicazione dell’orario. Alle serate, quindi, non potranno accedere altre persone sprovviste di prenotazione e convocazione.

Ricordiamo, infine, che presso l’hub della Discoteca il Globo le vaccinazioni già programmate per il resto della popolazione durante la giornata si terranno regolarmente.