Via Foa: precipita da 12 metri, gravissimo uomo di 45 anni

Un uomo di 45 anni, di nazionalità straniera, è precipitato da un'altezza di 12 metri in via Foà a Vercelli. È stato portato in codice rosso all'ospedale di Vercelli con numerosi traumi e risulta gravissimo. La donna che era in casa con lui, un'italiana di 26 anni, risulta aver riportato ferite da codice verde.

L'episodio parrebbe essere avvenuto dopo una lite domestica.

Seguiranno aggiornamenti