Vercelli: non è in pericolo di vita l'uomo caduto da 12 metri

Non è in pericolo di vita l'uomo di nazionalità straniera di 45 anni che stamattina è precipitato da un'altezza di 12 metri in via Foà a Vercelli. Era stato portato in codice rosso all'ospedale di Vercelli, mentre la donna che era in casa con lui, un'italiana di 26 anni, risulta aver riportato ferite da codice verde. L'uomo ha riportato fratture multiple agli arti, braccia e gambe, e ha un occhio lesionato, ma non risultano lesioni agli organi interni. E' ricoverato nel reparto di terapia intensiva

Non si sa ancora se ci siano responsabilità penali: l'episodio parrebbe essere avvenuto dopo una lite domestica.