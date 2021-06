Vercelli: cerca di rubare il furgone di una pizzeria, arrestato

Ruba le chiavi del furgone di una pizzeria con l'intento di rubarlo successivamente, ma viene fermato dai carabinieri e arrestato.

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vercelli unitamente a quelli della stazione di Vercelli, nella serata di ieri, giovedì 10 giugno, hanno arrestato un giovane di 20 anni per furto. "Si era mischiato tra i clienti della pizzeria per non dare nell’occhio, ma il suo intento era un altro - spiegano i militari - Con la scusa di andare nel bagno, si era portato nella parte posteriore del locale ove aveva notato che il furgone del gestore del locale era parcheggiato nel cortile ma lasciato aperto e con le chiavi inserite. Impossessatosi delle chiavi, si era allontanato indisturbato". Il gestore della pizzeria, tuttavia, dovendo utilizzare il furgone per le consegne, dopo poco si è recato nel retro del locale constatando l’ammanco delle chiavi. Preoccupato da tale scoperta, ha controllato le immagini delle telecamere a circuito chiuso del locale, scoprendo che il cliente, che poco prima era uscito, le aveva portate via.

A questo punto ha contattato il Comando carabinieri segnalando il furto. Sul posto è stata inviata una pattuglia della Sezione Radiomobile che ha constatato la veridicità di quanto comunicato telefonicamente e, sulla base della descrizione e delle immagini delle telecamere, ha deciso di ricercare il malfattore, insieme ad un'altra pattuglia della stazione di Vercelli. Dopo circa 30 minuti, tuttavia, il titolare del locale ha ricontattato nuovamente la centrale operativa segnalando che dalle telecamere aveva notato nuovamente la presenza del ladruncolo che si aggirava nel cortile con fare sospetto. Immediatamente sono arrivate sul posto le due pattuglie. Nel frattempo il malfattore è salito a bordo del furgone e lo ha messo in moto con l’intento di portarlo via. Appena giunto sulla pubblica via, però, ad attenderlo c’erano già le due pattuglie che gli hanno bloccato la fuga.

Il 20enne, già con precedenti penali per reati contro il patrimonio, è stato dichiarato in stato di arresto per furto di autoveicolo e su disposizione del Pm della Procura di Vercelli è stato portato alla Casa Circondariale in attesa del processo per direttissima. Il proprietario della pizzeria ha ringraziato calorosamente i carabinieri per l’esito positivo della vicenda che l’aveva coinvolto suo malgrado assicurando che in futuro non lascerà più le chiavi inserite nell’accensione.