Ortincittà e Oasi all'Isola: "Aiutateci a crescere"

Un orto che produce verdura e frutta per le famiglie in difficoltà, utenti dell’Emporio solidale. E che dà lavoro. Non solo. Il terreno in via Cantarana, all'Isola, dal 2014 sede degli orti solidali, ora ha una vocazione ben più ampia: sociale sicuramente, ma anche ambientale e sostenibile, educativa e didattica. L’appezzamento, messo a disposizione dalla curia, è stato riqualificato e sta ricominciando a dare frutti. A gestirlo è l'associazione “Argilla”. "L’Oasi Lago delle Rose è uno spazio ricco di potenziale e lo vogliamo “condividere” con la cittadinanza - spiegano dall'associazione - Il progetto prevede l’organizzazione dei laboratori didattici di educazione ambientale da offrire gratuitamente ai bambini delle scuole e dei centri estivi di Vercelli".

Approfondimento sul numero de La Sesia in edicola venerdì 11 giugno