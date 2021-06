Asl Vercelli: spostate in Santa Chiara le vaccinazioni del 10 giugno

"Tra questa sera, lunedì 7 giugno e dopodomani circa 350 persone che hanno ricevuto la convocazione per la vaccinazione al Globo per giovedì 10 giugno, riceveranno un nuovo Sms di convocazione che sposta la vaccinazione in via Farini (ex Monastero di Santa Chiara), sempre nella medesima giornata". Lo fa sapere l'Asl Vercelli, che spiega: "Lo spostamento è legato ad inderogabili lavori di asfaltatura che interesseranno la strada di accesso al Globo. Ci scusiamo per il disagio". Inoltre, aggiunge l'Asl, "dalle 7 dell'8 giugno alle 13 del 9 giugno il sistema che gestisce il Fascicolo Sanitario Elettronico sarà in manutenzione, pertanto potranno verificarsi malfunzionamenti nella richiesta dei servizi on-line collegati".