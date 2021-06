Vercelli, alluvione: "Troppi vincoli, quei rimborsi sono una beffa"

Vincoli troppo stretti, burocrazia complicata, percentuale di rimborso bassa, nessuna considerazione per i beni mobili. Sono queste le lamentele dei residenti nei rioni Cervetto, Bellaria e Cappuccini che hanno subìto danni alle abitazioni e a quello che c’era al loro interno nel corso dell’alluvione del 2 e 3 ottobre scorso. "Alcune famiglie hanno già iniziato i lavori di ripristino, magari eseguendoli anche in economia – spiega una vercellese – Altri hanno buttato via elettrodomestici, arredamento vario, cucine, biciclette, anche automobili". Dal settore Edilizia del Comune rispondono: "La Regione, recependo a sua volta le direttive del Ministero, ha deliberato di risarcire solo la metà, considerando le parti strutturali ed escludendo i beni mobili. Invitiamo i cittadini a rivolgersi a noi per supporto e informazioni".

