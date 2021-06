Santhià: c'è un nuovo investitore per l'area Pip

Che fine faranno gli 80 mila metri quadrati di regione Moleto, da anni divisi in lotti e urbanizzati ma rimasti invenduti? Dopo l'improvvisa rinuncia di ARaymond al culmine di una trattativa che sembrava andare verso una conclusione positiva, l'area Pip riuscirà ad attrarre altri imprenditori? Come farà il Comune a trovare le risorse per coprire i debiti della società Sviluppo Santhià, interamente partecipata dal Comune stesso, ora in liquidazione? Il sindaco Angelo Cappuccio non si tira indietro ed esamina la vicenda.

