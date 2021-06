Cure palliative e hospice: vita migliore per chi non ha più cura

Un centro di ascolto con un numero di telefono dedicato (0163 822385) e una linea sempre attiva, oltre a un supporto psicologico a cui si appoggiano non solo i pazienti, ma anche e soprattutto i famigliari. La struttura semplice a direzione universitaria Cure palliative e Hospice, gestita in collaborazione con il Fondo Edo ed Elvo Tempia, non è solo un reparto ospedaliero ma, proprio per la sua delicata funzione, mette a disposizione di chi lo frequenta alcuni servizi complementari. Lo spiega Alessandra Silvia Galetto, direttore della struttura.

L'intervista sul numero de La Sesia in edicola venerdì 4 giugno