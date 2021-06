Serravalle: auto contro il muretto della rotonda, ferita una donna

Incidente stradale nella notte tra martedì 1° e mercoledì 2 giugno: poco dopo l'una, le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo, sono intervenute a Serravalle Sesia perchè, per cause ancora al vaglio della Polizia stradale di Varallo Sesia, una vettura Volkswagen Polo, dopo aver perso il controllo si è schiantata contro il muro della rotonda. L'intervento degli operatori è valso alla messa in sicurezza della vettura e dell'area interessata dal sinistro. La conducente (leva 1984), è stata trasportata all'ospedale di Borgomanero in codice giallo per le cure del caso.