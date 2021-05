Piemonte: esenzione dal ticket per il monitoraggio post Covid

“Approvata l’esenzione dal ticket per il monitoraggio dei pazienti post Covid: l'Asl di Vercelli è capofila con l’ambulatorio Covid”. Lo annuncia il presidente della Commissione regionale Sanità Alessandro Stecco (Lega Salvini Premier).

“Nella giornata di venerdì, la Giunta ha approvato l’esenzione dal ticket per il monitoraggio sanitario dei pazienti che hanno avuto il Covid - spiega Stecco - Fino al 2023, dunque, saranno impiegati 4,5 milioni di euro per seguire il post malattia e mantenere così un controllo in continuità”. L’Asl Vercelli è stata capofila di questa tipologia di servizio "con l’istituzione, nel corso dello scorso anno, di un ambulatorio Covid gestito dal reparto di malattie infettive del nosocomio vercellese - ricorda il presidente della Commissione Sanità - L’accoglienza dei pazienti che erano stati dimessi dall’ospedale oppure che avevano superato il periodo di isolamento presso la propria abitazione seguiva, e segue, un preciso scopo medico-assistenziale: garantire un monitoraggio periodico con un approccio multidisciplinare. L’Asl del nostro territorio si distingue ancora una volta, così, per la gestione della pandemia e per l’attenzione rivolta alla cura dei pazienti, anticipando come in questo caso provvedimenti a livello regionale”.