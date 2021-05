In 250 alla camminata della Lilt per la salute

Oltre 250 persone hanno partecipato questa mattina alla camminata organizzata dalla Lilt (Lega italiana per la lotta ai tumori). Con lo slogan "la saluta viene camminando in sicurezza" i partecipanti si sono ritrovati alle 9,30 in piazza Pajetta, da dove sono poi partiti per la camminata. L'iscrizione era gratuita, a chi ha fatto un'offerta sono state distribuite mascherine e magliette rosa.