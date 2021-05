Tricerro: resta ancora chiuso l'acquedotto

Rimarrà chiuso anche per la giornata di oggi l'acquedotto di Tricerro. La conferma arriva dal sindaco Carlo Borgo: "Purtroppo ieri abbiamo riscontrato degli scompensi nelle analisi dell'acqua, che risultavano fuori dai limiti normativi consentiti, perciò a scopo precauzionale abbiamo deciso di chiudere l'erogazione e di sostituire completamente i filtri e fare altri lavori di manutenzione". Intanto per la giornata di oggi, venerdì 28 maggio, l'Amministrazione ha deciso di sospendere le lezioni nella scuola dell'infanzia.

Intanto continua il viavai di autobotti che, rifornendosi nei paesi vicini, immettono l'acqua nella rete idrica del paese: "Ieri abbiamo dovuto razionalizzarla stabilendo delle fasce orarie per l'erogazione - prosegue Borgo - Probabilmente i tricerresi, avendo saputo della situazione, hanno aumentato la richiesta per approvvigionare delle scorte. Oggi la situazione è tornata normale quindi permane il rifornimento tramite autocisterne, ma senza limitazioni di orario. Chiediamo comunque ancora, per prudenza, di far bollire l'acqua prima di utilizzarla per uso alimentare". Non appena terminati i lavori di ripristino da parte di Sii, gestore dell'acquedotto, si attende l'esito delle nuove analisi: "La speranza è che, per domani pomeriggio, l'acquedotto possa essere riaperto. Non è ancora una certezza, ma siamo ottimisti", conclude il sindaco.