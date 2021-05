Borgosesia: elude la quarantena ma viene fermata dai Carabinieri

Elude la quarantena ma viene fermata dai carabinieri e denunciata.

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Borgosesia nella mattinata di ieri, giovedì 27 maggio, hanno fermato per un controllo un'autovettura. La donna alla guida, una 54enne di Borgosesia, durante la fase di identificazione è apparsa subito alquanto nervosa. Dal controllo in banca dati la stessa è risultata essere stata messa in quarantena in quanto positiva al covid-19 dal 22 maggio e pertanto illecitamente fuori dalla propria abitazione. La donna è stata invitata a rientrare immediatamente in casa e diffidata dall'uscire in futuro; inoltre è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Vercelli per l’inosservanza del provvedimento emesso dall’Autorità. Sono in corso accertamenti per verificare se la donna in quel frangente ha avuto eventuali contatti con persone.