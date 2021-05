Asl Vercelli: Eva Colombo è il nuovo direttore generale

Eva Colombo è il nuovo direttore generale dell'Asl Vercelli. originaria di Monza, 53 anni, è laureata in Economia e commercio e vanta nel suo curriculum diverse specializzazioni.

Il mandato di Angelo Penna, destinato a guidare l'Asl di Novara, scadrà infatti lunedì 31 maggio, giorno in cui presenterà il suo bilancio finale. Soddisfazione per la nomina dell'attuale direttore amministrativo dell'Asl di Torino arriva da Paolo Tiramani, Alessandro Stecco e Angelo Dago (Lega Salvini Premier) che commentano così la nuova nomina: “Siamo contenti, per la sanità vercellese, per la nomina da parte dell’assessore Icardi e della Giunta della dottoressa Eva Colombo, un nome di alto profilo e di elevata competenza che ha avuto esperienze precedenti importanti in Asl (anche nella più grande Asl piemontese, quella della Città di Torino) e aziende lombarde - affermano - A lei i nostri migliori auguri di buon lavoro in un momento in cui ci sarà da ricostruire una sanità più forte, riannodare e tessere nuove strategie di governo della sanità vercellese dopo le tre ondate pandemiche che ci hanno colpito, pensando ai pazienti, all’ascolto degli operatori sanitari e del territorio”. “Vogliamo anche ringraziare per il lavoro svolto sin qui - concludono - e augurare un buon lavoro al direttore uscente Angelo Penna, che andrà invece a dirigere un’altra importante Asl”.