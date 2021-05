Piemonte "in bianco": parte il conto alla rovescia

La notizia tanto attesa è arrivata: da ieri, giovedì 27 maggio, il Piemonte ha numeri da zona bianca. L'incidenza media della regione è infatti scesa sotto la soglia di 50 casi settimanali. Inizia quindi il conto alla rovescia per entrare nella cosiddetta fascia "off limits": serviranno per decreto tre settimane con i numeri da zona bianca per effettuare il passaggio: il "liberi tutti” dovrebbe iniziare dal 21 giugno, ma potrebbe essere anticipato anche al 14 giugno.

Quello in arrivo sarà l’ultimo weekend in cui bar e ristoranti potranno usufruire esclusivamente dei dehors per accogliere i propri clienti. Dal 1° giugno sarà possibile consumare cibi e bevande all’interno dei locali fino alle 23. Ristoratori e baristi: "Torniamo alla normalità, ma non possiamo più chiudere".

