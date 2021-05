Corsaro: "Non solo ARaymond, presto un altro insediamento"

"L’arrivo di ARaymond è una notizia molto positiva per la città di Vercelli, ma l’azienda francese non sarà l’unica ad insediarsi nel territorio nei prossimi mesi": parola di Andrea Corsaro. Il sindaco, soddisfatto ed orgoglioso per aver firmato l’accordo di compravendita e la convenzione urbanistica con l’impresa che progetta e produce i più recenti dispositivi di fissaggio, non si ferma e, anzi, rilancia.

L'intervista sul numero de La Sesia in edicola venerdì 28 maggio