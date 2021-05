Maria Pia Massa confermata alla guida della Farmacia ospedaliera

La dottoressa Maria Pia Massa è il nuovo direttore della struttura complessa Farmacia Ospedaliera dell’Asl di Vercelli. Laureata in Farmacia all’Università degli studi di Milano con il massimo dei voti, la dottoressa Massa lavora per l’Asl di Vercelli dal 1988, sempre nell’ambito della Farmacia ospedaliera, di cui negli ultimi 3 anni ha svolto il ruolo di direttore facente funzione. Dall'avvio della campagna vaccinale Covid 19 la Farmacia ospedaliera ha svolto un ruolo fondamentale per l'approvvigionamento, lo stoccaggio, la conservazione e la preparazione dei vaccini.