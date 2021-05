Erika Rebessi nuova responsabile di Neuropsichiatria infantile

Erika Rebessi, classe 1974 di Rivoli, è la nuova responsabile della struttura semplice dipartimentale della Neuropsichiatria infantile dell'Asl di Vercelli. La dottoressa Rebessi ha un'esperienza più che ventennale nell'ambito: laureata a Torino nel 2000 si è specializzata in Neuropsichiatria infantile, focalizzando la sua esperienza professionale sull'autismo, sui disturbi dei primi anni di vita e dell'adolescenza. Ha poi frequentato all'Università di Ferrara un master per approfondire l'ambito dell'epilessia, lavorando poi all'Ospedale Bambin Gesù di Roma nell'ambito della Chirurgia dell'epilessia. Successivamente ha lavorato in ambito neuropsichiatrico anche agli ospedali San Paolo e Fatebenefratelli di Milano. Prenderà servizio dal 1° giugno.