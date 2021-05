Cerutti: concluso l'incontro con il gruppo "Rinascita"

Si è svolto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 26 maggio, l'incontro tra sindacati e Rinascita, uno dei due gruppi che hanno espresso una manifestazione di interesse per l'acquisizione della Cerutti.

"La loro idea si svilupperà sullo stabilimento di Casale - spiegano i rappresentanti sindacali - Partendo da una base di forza lavoro di circa 45 persone. Il progetto si basa sulla tenuta del marchio storico Cerutti con una partenza sulle macchine da packaging ed eventuali investimenti in altri settori". Proseguono le organizzazioni sindacali: "La produzione dovrebbe riguardare pochi macchinari l'anno, un numero molto 'prudente'. L'idea è quella di rilanciare il marchio passando magari anche da un tavolo ministeriale. La settimana prossima ci sarà un ulteriore incontro e la formalizzazione della proposta vincolante. Come sindacato intendiamo valutare attentamente i dettagli delle proposte: per noi la tutela deve garantire un percorso a tutti lavoratori, che passi anche dalla cassa integrazione, per la quale non abbiamo ancora notizie dal Tribunale".