Asl Vercelli: Vincenzo Amenta è il nuovo direttore del SerD

Il dottor Vincenzo Amenta è il nuovo direttore della struttura complessa SerD, dopo tre anni come facente funzione.

Amenta è impegnato nel settore delle farmaco-tossico-alcol-dipendenze da oltre venti anni ed ha una consolidata e radicata conoscenza del territorio di competenza della Asl di Vercelli in relazione ai fabbisogni della popolazione residente, nel settore delle dipendenze patologiche. Negli anni ha maturato esperienze nei servizi Dipendenze, prima a Borgosesia poi a Vercelli. Il SerD è l’organo istituzionalmente preposto a svolgere attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze psicoattive e da disturbi comportamentali come il Gioco d’azzardo patologico. Il SerD, inoltre, si relaziona con diversi soggetti istituzionali per l’applicazione di misure alternative alla detenzione e per l’integrazione con i servizi socioassistenziali coordinati dagli Enti locali. Il dottor Amenta è anche esperto in cefalee ed ha apportato apprezzati contributi scientifici a livello nazionale ed internazionale nell’ambito dello studio delle cefalee. Ha frequentato il Centro Cefalee dell’Università di Firenze diretto dal professor Federigo Sicuteri, del quale è stato allievo, e il Centro Cefalee dell’Università di Copenaghen, diretto dal professor Jes Olesen, svolgendo, parallelamente all’attività clinica, anche attività di ricerca.