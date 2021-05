Trino: 13 studenti positivi, il sindaco valuta la chiusura della media

Tredici studenti della scuola media “Gabriele Giolito Ferrari” di Trino sono positivi al Covid-19 e il sindaco Daniele Pane sta valutando la chiusura della scuola media. Nel pomeriggio di oggi, lunedì 24 maggio, valutati tutti gli aspetti del caso, prenderà la decisione definitiva.

"A Trino attualmente sono 23 i soggetti positivi al Covid-19, 16 hanno meno di 20 anni e 13 di loro sono studenti della scuola media - spiega il sindaco - Si tratta di un piccolo focolaio e alcune classi sono state messe in quarantena, ma la situazione resta sotto controllo. Dei 23 positivi, la maggior parte sono minorenni e sono gli studenti delle medie, tra i maggiorenni ci sono una docente e i genitori dei ragazzi. In tutto sono cinque le classi messe in quarantena sulle undici totali della scuola media. Attualmente contiamo, oltre ai 23 positivi, 92 persone in isolamento fiduciario". Il sindaco continua: "Vista la situazione, che coinvolge metà delle classi delle medie, in mattinata ho avuto contatti con il Sisp dell’Asl di Alessandria e con il pediatra per avere un parere sull’eventualità di chiudere la scuola media, cosa su cui sto meditando. Mi prendo ancora del tempo in attesa di comunicazioni ufficiali di Sisp e scuola ed entro il pomeriggio deciderò se assumere questo provvedimento". Pane aggiunge: "Dei 23 positivi in città, si tratta di quasi tutti soggetti giovani e comunque in fascia non ancora vaccinata, mentre il contagio è azzerato nelle fasce di età che hanno già ricevuto il vaccino. Il virus circola ancora, questo piccolo focolaio alla scuola media lo dimostra e deve essere da monito d’attenzione per i giovani: ora che i gradi di libertà sono aumentati, bisogna capire che non è un via libera, ma ci vuole attenzione. Invito i genitori a insistere con i propri figli per far loro capire che le regole sono da rispettare, sempre".