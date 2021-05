Altro trionfo: Engas chiama A1... 6-2 6-1

L'Engas Hockey Vercelli non lascia niente per strada. Nel tardo pomeriggio di domenica 23 maggio i nerogialloverdi hanno battuto al PalaPregnolato l'Hockey e Pattinaggio Matera per 6-1 nella finale dei playoff del campionato di Serie A2, laureandosi così campioni d'Italia di categoria. Sabato la squadra allenata da Paolo De Rinaldis aveva già ottenuto la qualificazione in Serie A1 battendo il Montecchio Precalcino in semifinale, mentre il Matera aveva eliminato il Centro Giovani Calciatori Viareggio. Entrambe le formazioni vincitrici avevano strappato il pass per la promozione, arrivando così a giocarsi il titolo di vincitrice del campionato. Nella finale di consolazione, il Cgc Viareggio si è imposto per 6-0 sul Montecchio Precalcino. Nella finalissima vantaggio iniziale vercellese con Matteo Brusa, prima del pareggio materano; Engas di nuovo avanti prima dell'intervallo con le reti di Juan José Moyano e Andrea Perroni. Nella ripresa l'allungo decisivo con Giorgio Maniero (due volte), ancora Moyano. Stagione trionfale quindi per il club del presidente Gianni Torrazzo, che dopo aver conquistato la Coppa Italia di Serie A2 e di quella di Serie B, si è assicurata la scalata nella massima categoria da campione d'Italia della cadetteria.

