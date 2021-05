Le immagini del trionfo dell'Engas

Al PalaPregnolato l'Engas Hockey Vercelli ha battuto 6-2 il Montecchio Precalcino nella semifinale della Final four per la promozione in A1 e ha centrato l'obiettivo del salto di categoria. La società nata del luglio del 2019 ha bruciato le tappe. Al suo attivo due Coppe Italia vinte lo scorso mese di aprile con le compagini di A2 e B. Domenica 23 maggio alle ore 18 la finale per il titolo italiano di categoria contro il Matera, promosso in A1 ai danni del Cgc Viareggio.